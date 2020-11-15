شكرا لقرائتكم خبر عن 1.9 مليار دولار توصل «دور داش» إلى بورصة نيويورك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم تطبيق «دور داش» DoorDash، نشرة الاكتتاب العام الأولي إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، استعداداً للإدراج في بورصة نيويورك تحت الرمز DASH.

وسجلت «دور داش» وهي شركة أمريكية متخصصة بطلب توصيل الطعام من خلال التطبيق، أرباحاً بقيمة 1.9 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول. وهذا ارتفاع من 587 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. مع نمو إيراداتها، قلصت «دور داش» أيضاً صافي خسائرها إلى 149 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020. وفي عام 2019، تكبدت «دور داش» خسارة صافية قدرها 533 مليون دولار خلال تسعة أشهر.

وقالت الشركة إن لديها مليون «داشر» (عامل توصيل) وأكثر من 18 مليون عميل. كما كان لديها أكثر من 5 ملايين عميل على خدمتها «داش باس» DashPass البالغة 9.99 دولار شهرياً. ويمنح العرض العملاء توصيلًا مجانياً من المطاعم المنضمة إلى البرنامج.

وستقدم «دور داش» ثلاث فئات من الأسهم بأسهم تصويت مختلفة. وستمنح الأسهم العادية من الفئة «أ» المالكين صوتاً واحداً لكل سهم. كما ستأتي أسهم الفئة «ب» بـ 20 صوتاً لكل سهم ولن يكون لأسهم الفئة «ج» حقوق تصويت.

وأصبح تقديم فئات متعددة من الأسهم ممارسة شائعة في وادي السيليكون، خاصة عندما يكون الرئيس التنفيذي أيضاً مؤسساً، كما هو الحال مع توني شو مؤسس «دور داش».

وتقول نشرة الإصدار إنه من المتوقع أن يدخل شو وشريكاه المؤسسان، آندي فانج وستانلي تانج، في اتفاقية تصويت تمنح شو سلطة «توجيه التصويت على أسهم» أسهم الفئة «ب» التي يحتفظ بها شركاؤه المؤسسون.

ونتيجة لذلك، سيكون شو قادراً على تحديد أو التأثير بشكل كبير في أي إجراء يتطلب موافقة المساهمين، بما في ذلك انتخاب مجلس الإدارة، واعتماد التعديلات على شهادة التأسيس واللوائح، والموافقة على أي اندماج أو توحيد أو بيع أصول، أو أي معاملة مؤسسية كبرى أخرى.

وتسعى الشركة للانضمام إلى المنافسين «جرب هب» و«أوبر» في وول ستريت.

وتحتل «دور داش» موقع الصدارة في السوق الأمريكي، مع حصة 49% من مبيعات توصيل الوجبات مقارنة بـ 22% حصة «أوبر» و20% لـ«جرب هب»، وفقاً لشركة التحليلات «سيكند مجير».

وتعد «دور داش» واحدة من أكثر الاكتتابات الأولية المنتظرة في عام 2020. وعلى الرغم من الوباء، فمن المتوقع أن يتم طرح كل من «إير بي إن بي» Airbnb و«روبلوكس» Roblox و«ويش» Wish للاكتتاب العام قبل نهاية العام.

وجمعت شركة «دور داش»، التي كان آخر تقييم خاص لها 16 مليار دولار، حوالي 2.5 مليار دولار.