شكرا لقرائتكم خبر عن 4.6 مليار درهم قيمة التداولات العقارية في الشارقة في الربع الثالث بنمو 10% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة نمواً في حجم التداولات العقارية خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية حيث بلغت قيمة التداولات العقارية 4.6 مليار درهم تمت من خلال 14,854 معاملة.

وبلغ حجم المساحة المتداولة في معاملات البيع 14.6 مليون قدم مربعة وذلك وفق ما كشفه التقرير ربع السنوي لحركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.

وقال عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة: ترجع الزيادة في نمو القطاع العقاري في الإمارة رغم وباء كورونا إلى سلسلة المحفزات والقرارات التي اتخذتها حكومة الشارقة مؤخراً لاحتواء آثار الجائحة والمتمثلة في دعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد ما يثبت أن الشارقة بيئة محفزة وداعمة للأعمال وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة ما يسهم في تعزيز صدارتها الإقليمية وموقعها العالمي من خلال توفير المناخ المناسب للمستثمرين والبيئة الأفضل للمتعاملين من داخل الدولة وخارجها.

وأشار الشامسي إلى قرار تخفيض رسوم المشتري لغير مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 4% إلى 2% من قيمة البيع حتى 31-3-2021، موضحا أن القرار إضافة إلى سلسلة المحفزات والقرارات الأخرى التي اتخذتها الحكومة أدت لتعافٍ سريع للقطاع في الإمارة لمواصلة دوره المحوري باعتباره أحد أهم الركائز التي دعمت وصول الشارقة إلى أرقى مراحل التقدم والازدهار.

وأضاف أن الاستمرار في تنفيذ المشاريع السابقة وتدشين مشاريع جديدة مثل المشاريع التنموية التي تمت في المنطقة الشرقية مؤخراً رغم ظروف الجائحة أعطت رسالة مهمة للمستثمرين عن استقرار الوضع الاقتصادي في الإمارة وعدم تأثره بالظروف، مهما كانت، بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة وحرصها على متابعة واستمرار العمل وفق الخطط المرسومة لها.

توزيع المعاملات

أشار التقرير إلى أن المقر الرئيسي للدائرة استحوذ على 95.7% من إجمالي حجم التداول المسجل خلال الربع الثالث من عام 2020.. بينما شكل حجم التداول في الفروع الأخرى 4.3% من إجمالي حجم التداول حيث حقق فرع المنطقة الوسطى 1.4% وفرع خورفكان ودبا الحصن 1.6% وفرع كلباء 1.3%.

وتصدرت معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك باقي المعاملات حيث بلغ عددها 8,743 معاملة تلتها معاملات سندات الملكية بـ 3,539 معاملة ثم معاملات عقود البيع المبدئية بـ 1,675 معاملة ومعاملات الرهن بـ 676 معاملة في حين جاءت معاملات التثمين أخيراً بـ 221 معاملة.

1.9 مليار الرهن العقاري

بلغ مجموع معاملات الرهن في مختلف المناطق خلال الربع الثالث من العام الجاري 676 معاملة بقيمة بلغت 1.9 مليار درهم.

ووصل عدد معاملات البيع في مختلف مناطق الإمارة خلال الربع الثالث من عام 2020 إلى 1,090 معاملة استحوذت مدينة الشارقة على النصيب الأكبر منها بـ 928 معاملة جرت في 75 منطقة بقيمة وصلت إلى 1.1 مليار درهم وتصدرتها منطقة الخان بـ 159 معاملة في حين تصدرت منطقة الطي أعلى قيمة التداولات بحجم تداول نقدي بلغ 144 مليوناً من خلال 120 معاملة.

أما بالنسبة للمنطقة الوسطى فوصل عدد معاملات البيع فيها إلى 44 معاملة جرت في 19منطقة مختلفة بقيمة 36.4 مليون درهم وكانت أعلى قيمة تداول في منطقة البليدة حيث جرى بها 3 معاملات بيع بقيمة بلغت 9.2 مليون درهم.

وفيما يخص مدينة خورفكان فجرت فيها 38 معاملة في 11 منطقة بالمدينة بقيمة وصلت إلى 24.1 مليون درهم وكانت أعلى قيمة تداول في منطقة المديفي حيث جرى بها 11 معاملة بيع بقيمة بلغت 9.8 مليون درهم.

وفي مدينة دبا الحصن تمت 18 عملية بيع في 5 مناطق بقيمة 12.6مليون درهم تصدرتها منطقة حي الغربي بـ 4 معاملات بيع وصلت قيمتها إلى 4.3 مليون درهم.

وبلغ عدد المعاملات في مدينة كلباء 62 معاملة في 21 منطقة بقيمة وصلت إلى 35 مليون درهم وبلغت أعلى قيمة تداول في منطقة الساف بـ 9 معاملات بيع وصلت قيمتها إلى 8.2 مليون درهم.

كما وصل عدد معاملات بيع المنفعة في إمارة الشارقة خلال الربع الثالث من العام الجاري 27 معاملة بقيمة وصلت إلى 41.2 مليون درهم تصدرتها «منطقة الصجعة -صناعية» حيث جرى بها 7 معاملات بيع بقيمة وصلت إلى 15 مليون درهم.

المعاملات السكنية تستحوذ على النصيب الأكبر

وبتصنيف معاملات البيع وفق نوع العقار.. استحوذت المعاملات السكنية على النصيب الأكبر بـ 813 معاملة في الربع الثالث من عام 2020.

وجاءت المعاملات الصناعية في المركز الثاني بـ 120 معاملة بيع تلتها المعاملات التجارية بـ 108 معاملات وحلت المعاملات الزراعية أخيرة بـ 49 معاملة بيع.

أما عن نسب تصنيف معاملات البيع للربع الثالث من عام 2020 فقد جاءت المعاملات السكنية في المركز الأول بنسبة بلغت 74.6% تلتها معاملات البيع الصناعية بنسبة وصلت إلى 11% وحلت في المركز الثالث معاملات البيع في المناطق التجارية بـ 9.9 في المئة.. فيما جاءت المعاملات الزراعية في المركز الأخير بنسبة وصلت إلى 4.5%.

وفي المجمل فقد بلغ عدد معاملات البيع 1,090 معاملة في كافة أنواع العقارات بنسبة زيادة في عددها بلغت 68.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أما من حيث أنواع العقارات المتداولة في معاملات البيع في الإمارة فتصدرت الشقق السكنية بواقع 307 شقق، تلتها الأراضي المبنية السكنية بإجمالي 236 عقاراً، تلتها الأراضي الفضاء السكنية بـ 193 ثم الأراضي الفضاء الصناعية بواقع 76.

47 جنسية للمستثمرين

على صعيد المستثمرين فقد بلغ مجموع عدد جنسيات المستثمرين 47 جنسية استثمروا في الإمارة خلال الربع الثالث من عام 2020 وبلغ عدد المستثمرين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بما فيهم الإماراتيين 3,630 مستثمراً، وبلغ عدد العقارات المتداولة 4,483 عقاراً ووصل حجم استثماراتهم إلى 3.5 مليار درهم.. فيما وصل عدد المستثمرين من الجنسيات الأخرى 691 مستثمراً وبلغ عدد العقارات المتداولة 731 عقاراً بقيمة بلغت 1.1مليار درهم.