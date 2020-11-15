شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة تعيد فتح قاعات الأفراح والمناسبات وفق اشتراطات وقائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:

”الخليج 365”

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عن إعادة فتح قاعات الأفراح والمناسبات ضمن الخطة التدريجية لعودة النشاط الاقتصادي والاجتماعي في الإمارة بشرط استيفاء المنشآت لجميع الاشتراطات الوقائية، وأقرت الدائرة بموجب تعميم أصدرته مجموعة من الضوابط والإجراءات الخاصة بإعادة فتح صالات الأفراح والمناسبات، بما يتماشى مع مراعاة التدابير الوقائية الخاصة بالحد من انتشار الجائحة، وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وضمان استمرارية قطاع الأعمال ومواصلة دوره في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة، على أن يسمح للمنشآت الاقتصادية العودة لممارسة العمل في حال توفر الشروط والإجراءات المنصوص عليها في التعميم.

أهم التدابير

أكد سالم السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن إعادة افتتاح هذه القطاعات جاءت ضمن الخطة التدريجية لعودة النشاط الاقتصادي والاجتماعي في الإمارة، ووفق شرط تطبيق التدابير والمعايير المحددة في التعميم وستقوم فرق الرقابة والحماية التجارية التابعة للدائرة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة، بالتأكد من الالتزام بتلك الشروط ومن أهم التدابير تعقيم صالات الأفراح والمناسبات لمدة 24 ساعة يومياً، وإلزام الناس بضرورة ارتداء كمامات الوجه والقفازات، والالتزام بمسافة التباعد (2متر)، كما يجب ألا تتجاوز نسبة الحضور 50% من الطاقة الاستيعابية للقاعة، وكذلك تنظيم حملات توعية للموظفين حول الوقاية والحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وعلى جميع مرتادي صالات الأفراح والمناسبات التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وفقاً للقرارات الصادرة من الجهات المختصة.

وأشار إلى أن التدابير الوقائية لقاعات الأفراح والمناسبات تشمل أيضاً اتباع الموظفين إرشادات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، فيما يتعلق بغسل اليدين، ويجب على موظفي الفعاليات الحصول على نتائج اختبار كوفيد – 19 السلبية من السلطات المعتمدة قبل إعادة الفتح، والالتزام بتطبيق البروتوكولات المتعلقة بإخطار السلطات الصحية بالحالات المشتبه فيها.

كما أشار إلى أنه يجب توفير خدمات الإسعافات الأولية ومعدات الحماية الشخصية بالإضافة إلى مساحة مخصصة لعزل أي حالة مشتبه فيها وترتيبات النقل إلى مرافق الرعاية الصحية إذا لزم الأمر، وتوفير نظام يسمح بجمع المعلومات التي تساعد السلطات الصحية في تتبع المخالطين إذا لزم الأمر وفي حينه، ويجب إجراء فحص لدرجة حرارة الضيوف والموظفين والمنظمين، وكل من يحضر الفعالية، بما فيهم موظفو التنظيف والتحميل، كما يجب فحص جميع الموظفين عند مدخل المنشأة التي ستقام فيها الفعالية ويجب منع أي شخص تظهر عليه الأعراض مثل «الحمى التي تتجاوز 37.5 درجة مئوية – السعال – ضيق التنفس – التهاب الحلق – التعب» من دخول المرافق، ويجب على ضيوف الفعاليات ارتداء الكمامات.

الإجراءات الاحترازية

حددت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عدداً من الإجراءات الاحترازية والوقائية تتضمن مجموعة من التدابير، منها: يجب على قاعات الأفراح والمناسبات ممارسة التنظيف الدوري للقاعات وغرف المناسبات والتعقيم الكامل للقاعات قبل وبعد يوم واحد من أي زفاف أو مناسبة، والتعقيم المتكرر للطاولات والكراسي والمعدات والأجهزة وأجهزة التحكم عن بعد والمفاتيح الكهربائية والإلكترونية ومقابض الأبواب، ويجب توفير معقم لليدين ومناديل وأجهزة توزيع المعقمات على الطاولات وأخرى ملحقة بالجدران بالقرب من المداخل والمخارج والأماكن الأخرى التي يمكن الوصول إليها، وتوفير منطقة للتعقيم بالقرب من مدخل ومخرج القاعة مع محطة تعقيم متنقلة وأجهزة توزيع المعقمات بحيث يتم تجديدها بانتظام.

الشروط

تشمل اشتراطات الدائرة توفير معلومات حول الإرشادات والتدابير الاحترازية من خلال الملصقات أو اللوحات الإلكترونية المنتشرة حول مناطق القاعات، ويجب تنظيم دخول دورات المياه وتعقيمها بعد كل استخدام وتركيب أجهزة توزيع معقمات الأيدي أو أجهزة التوزيع المملوءة بالصابون، وتوفير مؤشرات مسافة الانتظار في دورات المياه ومداخل ومخارج المكان ومنطقة التوزيع أو الطعام، ويجب أن يتوفر في القاعات ومرافق الفعاليات صناديق قمامة بدواسات مبطنة بأكياس بلاستيكية، والتخلص من القمامة وفقاً للإجراءات المتبعة أصولاً، والتأكد من توافر عمال النظافة المخصصين لتعقيم جميع المداخل والمصاعد والسلالم المتحركة بانتظام أو أي مرفق أو أسطح أخرى معرضة للاتصال المتكرر.

وتشمل الإجراءات الاحترازية تطهير وتنظيف المكاتب والأماكن المخصصة للعمل والمعدات، وتزويد موظفي الفعالية بمعدات الحماية الشخصية مثل «القفازات – أغطية الرأس» وما إلى ذلك عند الضرورة لأداء مهامهم وإلزامهم بارتدائها في جميع الأوقات، وتعقيم الزي الرسمي للموظفين ويجب إطلاعهم على معايير النظافة القياسية، ويجب أن يرتدي موظفو الأطعمة والمشروبات والموظفون العاملون في الخدمة الزي الرسمي المناسب إلى جانب الكمامات والقفازات ذات الاستخدام الواحد، بالإضافة إلى تغطية الشعر بشكل جيد في جميع الأوقات.