شكرا لقرائتكم خبر عن «أغذية» توجه رسالة لمساهميها بخصوص الاستحواذ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

نصحت مجموعة أغذية مساهميها بالحصول على استشارة مالية مستقلة من قبل وسيط الأسهم الخاص بهم أوالمحاسب أو أي مستشار مالي آخر مستقل، فيما يتعلق بالاستحواذ الموصى به لشركة الفوعة، وذلك في حال عدم تأكدهم من الإجراء اللازم اتخاذه.

وقالت «أغذية» في وثيقة نشرتها على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، بأنه في حال قام المساهمون ببيع أو التنازل عن كافة أسهمهم في مجموعة أغذية، يرجى إرسال هذه الوثيقة إلى وسيط الأسهم أو البنك أو الوكيل الذي قام بتنفيذ عملية البيع أو التحويل إلى الطرف الذي قام بشراء تلك الأسهم أو الشخص الذي تم تحويل الأسهم إليه.

وأضافت: في حال قام المساهمون ببيع أو التنازل عن جزء من الأسهم في أغذية، فإنه عليهم الاحتفاظ بالوثيقة، والحصول على مشورة وسيط الأسهم أو البنك أو أي وكيل آخر قام بتنفيذ عملية البيع أو التحويل.

ونوّهت الشركة إلى أنه لم يتم نشر أو توزيع هذه الوثيقة، ويجب عدم إرسالها أو تحويلها في أو ضمن أي منطقة خارج دولة الإمارات، والتي قد يكون فيها إصدار أسهم جديدة في أغذية محظوراً بموجب قانون أو تعليمات في تلك الدولة.