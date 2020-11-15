شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تحديات عالجتها أبوظبي لدعم الشركات الناشئة أثناء الوباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترجمة: هشام مدخنة

تحدث تقرير نشره المنتدى الاقتصادي العالمي عن الدور الإيجابي البارز والبناء الذي لعبته أبوظبي أثناء أزمة «كوفيد-19»، ودعمها الكبير للشركات وقطاع الأعمال لتجاوز التبعات السلبية الحاصلة.

وفي التقرير، يسرد محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، كيف أظهرت العاصمة الإماراتية للعالم إمكانية أن يكون الوباء لحظة محورية من الفرص للشركات الناشئة ورواد الأعمال. وكيف نجحت الإمارة، تحت إشراف مباشر من جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مواجهة تحديات ملموسة لتصبح مثالاً للمدن التي تتطلع لمساعدة الشركات والعالم على الازدهار.

التحدي الأول: التمويل الخاص وصعوبة الحصول على القروض

وقع مكتب التنمية الصناعية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مذكرات تفاهم مع 10 بنوك وطنية بهدف تعزيز البيئة الائتمانية للقطاعات الصناعية والتجارية في أبوظبي. وكذلك لتعزيز التنافسية بين البنوك وتشجيعها على تطوير منتجات وخدمات تمويلية مبتكرة لمختلف القطاعات في الإمارة.

التحدي الثاني: صعوبة التركيز على الأولويات وتحقيق الأهداف طويلة المدى

تعتبر الشركات الناشئة جزءاً حيوياً من خطة أبوظبي لتنويع اقتصادها القائم على النفط والقطاع العام بحلول عام 2030، والتحول نحو نموذج قائم على المعرفة. ولذلك أنشأت أبوظبي مؤخراً صندوق «ألفا ويف إنوفيشن» الاستثماري، بقيادة «القابضة» (ADQ) وبقيمة بلغت 1.1 مليار درهم، يستهدف الشركات الناشئة في الهند وجنوب شرق آسيا لإقامة مقرات لها في مدينة مصدر في إمارة أبوظبي.

التحدي الثالث: تحديات مالية غير مسبوقة لرواد الأعمال

أنشأت أبوظبي مجتمعات خاصة لضمان أن يقضي صانعو التغيير مزيداً من الوقت في الابتكار ووقتاً أقل في القلق بشأن الدعم المالي اللاحق. وعليه أعلنت منصة «Hub71»، لدعم المشاريع التكنولوجية الناشئة في أبوظبي، مؤخراً عن تدابير دعم لأكثر من 75 شركة ناشئة في مجتمعاتها. يشمل ذلك تغطية تكاليف الإسكان والإيجار لمدة خمسة أشهر لجميع الموظفين المبتدئين. وإمكانية الوصول إلى رأس المال وفرص السوق والمواهب والإرشاد وبيئة صديقة للأعمال.

التحدي الرابع: الخدمات المصرفية المكلفة والمعقدة

تعاونت منصة «هب71» Hub71 مؤخراً مع بنكين رئيسيين هما: بنك المشرق وبنك أبوظبي الأول، لمعالجة المشاكل التي تواجهها الشركات الناشئة عند فتح حساب مصرفي في الإمارات. سيوفر الحل المقترح القدرة على فتح حساب مصرفي للشركات الناشئة في أقل من خمسة أيام مع إجراءات مبسطة وتنسيق أفضل بين الكيانات المختلفة.

التحدي الخامس: التركيز على التأثير المحلي لتلبية الاحتياجات، وتجاهل فرص الحلول العالمية

أعطت منصة Hub71 الأولوية لشركات التكنولوجيا الصحية العالمية وتكنولوجيا التعليم لمواجهة تحديات «كوفيد-19»، مثل شركة Aumet، التي تربط 50 ألف مصنع طبي عالمي مع موزعين للعناصر الأساسية مثل معدات الحماية الشخصية.

وسجل مركز أبوظبي للتطبيب عن بعد زيادة بنسبة 2000% في حالات التطبيب عن بعد خلال أقل من شهر. ويتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع اكتشاف الأدوية في مجموعة واسعة من المجالات.