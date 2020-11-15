شكرا لقرائتكم خبر عن «أملاك» تبيع 528 ألف سهم من أسهمها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

باعت شركة «أملاك للتمويل» الخميس الماضي، 528 ألف سهم من أسهمها، ما نسبته 0.00035% من رأس المال المكتتب. وأوضحت الشركة في بيان على موقع سوق دبي المالي، بأن سعر الأسهم المبيعة بلغ 0.2602 درهم للسهم في كل صفقة، مشيرةً إلى أن عملية البيع تمت من خلال وسيطها «ENBD Securities».

وأشارت إلى أن عدد الأسهم المتبقية للبيع بحسب موافقة هيئة الأوراق المالية يبلغ 11.87 مليون سهم.

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