شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الإسلامي» يجمع مليار درهم من إصدار صكوك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن بنك دبي الإسلامي، نجاحه في تسعير إصدار صكوك دائمة قياسية لرأس المال الإضافي من المستوى الأول بقيمة مليار دولار بأجل مدته 5.5 سنة، ومعدل ربح يصل إلى 4.625% سنوياً.

وتحمل هذه الصفقة أقل عائد يحققه أي بنك على الإطلاق، على مستوى العالم، على صكوك دائمة لرأس المال الإضافي من المستوى الأول، وهي تمثل الصكوك الوحيدة من نوعها التي يتم إصدارها في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2020. وعلى الرغم من حالة الاضطراب وعدم الاستقرار التي عمت الأسواق هذا العام، خلال ذروة تفشي وباء «كوفيد ـ 19»، فإن نجاح بنك دبي الإسلامي في إنجاز هذه الصفقة التاريخية هو خير برهان على الوضع الائتماني القوي للبنك، والمكانة الكبيرة التي يتمتع بها لدى المستثمرين العالميين والإقليميين على حد سواء؛ الأمر الذي يؤكد الثقة الكبيرة التي يضعها المستثمرون العالميون في بنك دبي الإسلامي، وفي إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.

وتم تسعير الصفقة خلال اليوم عقب الانتهاء من مكالمة مع المستثمرين العالميين، حضرها عدد من المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين، حيث اجتذبت الصكوك اهتمام أكثر من 150 من كبريات المؤسسات الاستثمارية. ويعكس الإقبال الكبير على هذه الصكوك من قبل المستثمرين العالميين، نجاح بنك دبي الإسلامي في تنفيذ هذه الصفقة، حيث تم إغلاق سجل الاكتتاب بقيمة تجاوزت 5.7 مليار دولار، ما يمثل نسبة تغطية بنحو 5.7 ضعف للاكتتاب في هذا الإصدار.

وقال الدكتور عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «على الرغم من الأوضاع العالمية غير المستقرة الناجمة عن تداعيات تفشي وباء «كوفيد ـ 19» التي نتج عنها إغلاق السوق أمام إصدارات رأس المال الهجين لبعض الوقت، استطاع بنك دبي الإسلامي تسجيل أقل عائد يحققه أي بنك على مستوى العالم، على صكوك دائمة لرأس المال الإضافي من المستوى الأول. إننا سعداء للغاية بهذا الإنجاز، وممتنون لمجموعة المستثمرين العالميين والأسواق العالمية على دعمهم المتواصل».