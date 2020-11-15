شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث السلع الأسبوعي من «ساكسو بنك»: السوق معلقة على آمال اللقاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم تخِب التوقّعات في أعقاب انتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث عاد التركيز مجدداً نحو جائحة كوفيد-19، والأخبار الجديدة والواعدة بشأن التوصّل إلى لقاح. ويقول أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، في تقرير تحديث السلع الأسبوعي: إن توجّهات المعادن الثمينة والطاقة تعاكست بعد إعلان شركتي فايزر وبايو إن تيك عن التوصّل للقاح مثبت الفعالية في الوقاية من كوفيد-19، وبنسبة تجاوزت 90%. وتراجعت أسعار الذهب أكثر من 100 دولار، بينما قفز النفط الخام بنسبة 10% تقريباً.

وتقلّصت الإثارة نوعاً ما بمرور أيام الأسبوع جراء الارتفاع المستمر في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، يضاف ذلك إلى التوقعات بازدياد شدّة الصعوبات الاقتصادية على المدى القصير، قبل أن تتحسّن بالتزامن مع طرح العلماء لعدة لقاحات من شأنها دعم التحرّك نحو الوضع الطبيعي خلال النصف الثاني من عام 2021. وتطرّقت إحدى جلسات البودكاست الخاصّة بنا إلى تأثير السوق على الأفق المظلم المخيّم جراء كوفيد-19 على المدى القصير، بالمقارنة مع الآمال المعقودة على المدى البعيد حول قدرة العلم على إعادة العالم للوقوف على قدميه من جديد.

وتعتبر هذه التطورات شديدة الأهمية في السلع الرئيسية، حيث يمكن أن تظهر استجابة سياسية أخرى على المدى القريب، ما قد يؤدي إلى وقوع خطأ في السياسة عبر التحفيز المفرط. وهو تطور سيؤدي برأينا إلى تركيز ودعم متجددين يدفعان المعادن نحو الانكماش في مطلع عام 2021.

وارتفع مؤشر بلومبيرج للسلع الرئيسية بنسبة 1.3%، فيما انخفضت المعادن الثمينة بنسبة 3.8%، وهو ما قابله مكاسب في القطاع الزراعي، والطاقة التي قفزت بنحو 6%.

قطاع الحبوب

على النحو الذي يُظهره مؤشر بلومبيرج للحبوب، وصل إلى أعلى مستوياته في 17 شهراً، ما يجعل رحلته نحو الارتفاع مستمرة وبقوّة منذ أغسطس الماضي. وقدّمت وزارة الزراعة الأمريكية الضربة الأخيرة للسوق، بعد إشارة أحد تقاريرها إلى احتمال تراجع مخزونات الذرة وفول الصويا في أمريكا إلى أدنى مستوياتها منذ سبع سنوات بحلول نهاية 2020-2021.

وعادة ما يعتبر تقرير تقديرات العرض والطلب الزراعية بالعالم في نوفمبر، والذي تصدره وزارة الزراعة الأمريكية، حدثاً عادياً نظراً لمقدار الوضوح الثابت فيما يخص الإنتاج والمخزونات. ومع ذلك، شهدت هذه السنة أحداثاً بعيدة كلياً عن الحدود الطبيعية نظراً لسوء الأحوال الجوية، وتسارع وتيرة الشراء من الصين. وسجل فول الصويا أعلى مستوياته في أربع سنوات، بينما حققت الذرة أعلى مستوياتها في 15 شهراً قبل التوجه نحو جني الأرباح على خلفية توقف الأخبار المعزّزة لارتفاع الأسعار.

يتتبّع صندوق WisdomTree Grains، والمؤهل لتعهّدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل، مؤشر بلومبيرج الفرعي للحبوب، مع انكشاف بنسبة 37.5% على فول الصويا، و34.8% على الذرة، والسلع غير المعمّرة في مجلس شيكاغو للتجارة، وقمح الشتاء الأحمر القاسي في مجلس التجارة في مدينة كانساس سيتي بنسبة مجمّعة 27.6%.

النفط الخام

شهد النفط الخام ارتفاعاً عزّزته أخبار التوصّل إلى لقاح، قبل أن يعود للانكماش نوعاً ما بعد انخفاض الطلب العالمي من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية وأوبك ووكالة الطاقة الدولية. وفي تقريرها الشهري عن سوق النفط، خفّضت وكالة الطاقة الدولية من توقعاتها بشأن الطلب العالمي على النفط وسط إجراءات الإغلاق الاحترازية الجديدة، وارتفاع معدلات الإنتاج في دول مثل ليبيا. كما ازدادت الضغوط على مجموعة أوبك بلس لتأجيل موعد زيادة الإنتاج المزمعة في شهر يناير. وتلتقي المجموعة لمناقشة الخطوة التالية في 1 ديسمبر.

وكالة الطاقة الدولية

ومع أخذ هذا الاجتماع بعين الاعتبار، صرّحت وكالة الطاقة الدولية «نظراً للصعوبة الناجمة عن ضعف الطلب وارتفاع العرض، من غير المرجّح أن يحمل لقاح كوفيد-19 معه مفاتيح إنقاذ السوق العالمية للنفط على المدى القريب. وما لم تتغيّر الأساسيات، ستشهد مهمة إعادة التوازن للسوق تقدماً بطيئاً». وقد خفّضت المجموعة توقعاتها بشأن الطلب على النفط هذا العام والعام المقبل 2021، دون أن ترجّح انتعاشاً ملموساً قبل النصف الثاني من عام 2021.

ينبغي أن نتحلّى بالصبر حالياً، ونعتقد أن قطاع الطاقة سيشهد انتعاشاً قوياً في نهاية المطاف. لقد تلقّى هذا القطاع القسم الأكبر من الضرر، حيث عانى حجم الطلب على الوقود، وسط عمليات الإغلاق الاحترازي وانخفاض الحركة. وفيما قد يلعب طرح اللقاح دوراً في إعادة الطلب إلى مستوياته الطبيعية، ينبغي ألا ننسى أن النفط الخام والسلع عموماً، وخلافاً للأسهم، لا تتمتع بالقدرة على تحريك التوقعات نحو الأمام حيث يجب إيجاد التوازن بين العرض والطلب بشكل يومي. وستعاني وفرة العرض والأسعار لفرض انخفاض في العرض أثناء استقطاب الطلب، كما هي الحال مع مسرحيات التخزين على سبيل المثال.

يرجّح أن يبقى خام برنت مقيّداً في نطاق قريب من 40 دولاراً للبرميل، مع عناوين داعمة من أوبك بلس قبيل الاجتماع الذي يتوقع أن يعوّض الارتفاع المستمرّ لحالات الإصابة بفيروس كورونا.

المعادن الثمينة

شهدت ارتفاعاً لم يدم طويلاً بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث ساعدت أخبار لقاح فايزر في تغيير التوقعات على المدى القريب. وارتفع الدولار الأمريكي أكثر وقفزت عائدات السندات، فيما تلقّت أسهم «الملاذ الآمن» التكنولوجية ضربة، حيث خالفت السوق التوقعات لتتجه نحو شراء مجموعة الأسهم الصغيرة في مؤشر راسل 200، والذي يعتبر مقياساً للاقتصاد الأمريكي وانتعاشه المحتمل. وعلقت أسعار الذهب في هذا الانعطاف الكبير نحو القيمة من الأصول الدفاعية، حيث دفعت نحو إحداث انتعاش في معدلات الفائدة الحقيقية الأمريكية، والتي تعتبر الدافع الرئيسي للذهب.

نعتقد أن اللقاح سيحسّن التوقعات لعام 2021، ويرجّح أن ينتاب الذعر السياسيّين ومحافظي البنوك المركزية على المدى القريب، مع الارتفاع المستمر لعدد حالات الإصابة بكوفيد-19. وقد حذّر ثلاثة من كبار مسؤولي البنوك المركزية في العالم من أن احتمال ظهور لقاح لـ (كوفيد-19) لا يكفي لوضع حدّ للتحديات الاقتصادية التي تسبّبت بها الجائحة.

وعندما يكون العالم على أعتاب اختراق علمي استثنائي على صعيد اللقاحات، يرجّح أن تسهم المحفزات الإضافية في تعزيز توقعات التضخم العام المقبل. ولا يقتصر السبب في ذلك على السيولة زائدة السهولة، وإنما على ارتفاع تكلفة المدخلات من زيادة أسعار الغذاء والطاقة. وبناء عليه، نتوقع أن يستند ارتفاع عائدات السندات المستحقة على مدى أطول، وبالدرجة الأولى، على توقعات التضخّم المتزايدة والتي من شأنها ترسيخ العائدات الحقيقية عميقاً في المنطقة السلبية.

الأسواق الناشئة

وإضافة إلى ذلك، يقول أولي هانسن: ما زال ضعف الدولار واحداً من توقعاتنا المحتملة. ومن شأن مثل هذا التطور تخفيض الشهية على أسهم «الملاذ الآمن» التكنولوجية المقوّمة بالدولار، ودعم مزيد من النمو في الأسواق الناشئة، ما سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على المجوهرات، والتي عانت انخفاضاً بنسبة 29% على أساس سنوي في الربع الثالث وفقاً لمجلس الذهب العالمي.

وفي الختام، يقول رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك: ما زالت توقعاتنا متفائلة بشأن ارتفاع أسعار الذهب، واحتمال أداء أفضل للفضة والبلاتين. ويبقى موعد خطوة الارتفاع التالية غير مؤكد، مع احتمال الإعلان عن لقاحات إضافية تدفع نحو تصحيح أكثر عمقاً من التصحيح «الضعيف» الذي شهدناه مؤخراً. ويحافظ الدعم الرئيسي على نطاقه بين 1850-1835 دولاراً للأونصة، فيما يرتبط استقطاب مزيد من الزخم المستمر للشراء باختراق عتبة 1970 دولاراً أمريكياً للأونصة.