شكرا لقرائتكم خبر عن «بانكو سانتاندير» ينوي إلغاء 4000 وظيفة في إسبانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف «بانكو سانتاندير» أكبر المصارف الإسبانية، خلال اجتماع مع النقابات أنه ينوي إلغاء أربعة آلاف وظيفة في إسبانيا، وفق ما أفاد به وكالةَ «فرانس برس» ممثل عن نقابة اللجان العمالية.

وقال مصدر آخر مطلع على المفاوضات، إن «حوالي ألف وظيفة أخرى ستعاد هيكلتها داخلياً»، مشدداً على أن إلغاء الوظائف عائد بشكل أساسي إلى الارتفاع في الخدمات عبر الإنترنت وهو تحول «سـرّعته جائحة» «كوفيد ـ 19».

وأضاف المصدر نفسه أن «استخدام القنوات الرقمية ارتفع بحوالي 50% في عام 2020»، ويتوقع المصرف أن تتراجع «العمليات في الفروع إلى النصف في السنتين المقبلتين».

وكان «بانكو سانتاندير» أعلن عام 2019 نيته خفض النفقات بحوالي 1,2 مليار يورو في السنوات المقبلة. وكان ينوي تزامناً مع ذلك، تخصيص أكثر من 20 مليار يورو على أربع سنوات لعملية «التحول الرقمية والتكنولوجيا».

وتمثل أربعة آلاف وظيفة حوالي 13% من إجمالي عدد موظفي المصرف في إسبانيا. وسبق للمصرف في عام 2019، أن صرف 3200 موظف في إطار عملية إعادة هيكلة مرتبطة بشراء مصرف «بانكو بوبولار» في 2017.

وعلى الرغم من تحسن مسجل في الربع الثالث من السنة الحالية، يعاني «بانكو سانتاندير» انعكاسات جائحة «كوفيد ـ 19» مع خسارة صافية غير مسبوقة له قدرها تسعة مليارات يورو في الأشهر التسعة الأولى من السنة.

وكان خامس أكبر مصارف البلاد «بانكو ساباديل»، أعلن الثلاثاء، نيته تسريح 1800 موظف في إطار عملية إعادة هيكلة واسعة. وصرفت المصارف الإسبانية التي أصابتها أزمة 2008 المالية في الصميم، بين 2008 و2019 نحو مئة ألف موظف؛ أي حوالي 37% من عددهم الإجمالي في 2008 على ما تفيد نقابة اللجان العمالية. (أ ف ب)