شكرا لقرائتكم خبر عن جواتيمالا تطالب الدول المتقدمة بتعويضات عن الكوارث الطبيعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حمّل رئيس جواتيمالا أليخاندرو جياماتي البلدان الصناعية المتقدمة المسؤولية عن الكوارث الناجمة عن التغير المناخي، وسط مخاوف من إعصار ثان في أميركا الوسطى بعد أسبوع على الإعصار إيتا الذي أودى بأكثر من 150 شخصا في البلاد.

وخلال اجتماع في جواتيمالا مع نظيره الهندوراسي خوان أورلاندو هرنانديز، طالب جياماتي البلدان الصناعية المتقدمة بـ«التعويض عن الأضرار التي ألحقوها بالمناخ» والتي تضرب تبعاتها البلدان الأكثر عرضة للتغير المناخي كما الحال في أميركا الوسطى.

وقال جياماتي إن «أميركا الوسطى من أكثر المناطق التي تتلمس تبعات التغير المناخي» من خلال «الفيضانات الكارثية وموجات الجفاف القصوى والفقر المدقع»، لكنها في المقابل المنطقة التي نالت «أقل مقدار من الدعم من هذه البلدان الصناعية» المسؤولة بنظره عن هذه الكوارث.

وكانت جواتيمالا تعرضت الأسبوع الفائت لسيول ناجمة عن الإعصار إيتا الذي اجتاز شمال أميركا الوسطى وأودى بأكثر من مئتي شخص في المنطقة.

وقد أعلنت سلطات هندوراس وجواتيمالا الجمعة عن عمليات إجلاء سكان بسبب خطر حدوث إعصار ثان في أميركا الوسطى.

فبعد الإعصار إيتا، اشتدت العاصفة الاستوائية إيوتا الجمعة فوق البحر الكاريبي ما يهدد مناطق وسكانا منكوبين اصلا.

وكانت جواتيمالا قد وجهت نداء الأربعاء للحصول على مساعدات دولية.

وسيطلب الرئيسان جياماتي وهرنانديز الاثنين مساعدات من بنك أميركا الوسطى المركزي للدمج الاقتصادي في تيغوسيغالبا، مع الدعوة إلى ألا تثقل هذه الأموال عبء المديونية العامة الذي ترزح تحته هندوراس وجواتيمالا. (أ.ف.ب)