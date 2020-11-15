شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مليار يورو لمساعدة الشركات الألمانية في النصف الأول 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر مطلعة إن من المتوقع أن تدفع ألمانيا 22 مليار يورو (26 مليار دولار) للشركات وأصحاب المشروعات الخاصة كمساعدات لتخفيف آثار فيروس كورونا ابتداء من يناير/كانون الثاني حتى يونيو/حزيران 2021 مع امتداد تأثير الجائحة إلى العام المقبل.

وأضافت أن حزمة المساعدات الألمانية المتعلقة بفيروس كورونا في نوفمبر/تشرين الثاني لتعويض الشركات المتضررة من إجراءات العزل العام، ستصل هذا الشهر إلى 14 مليار يورو. وكانت الحكومة تتوقع مبدئياً دفع عشرات المليارات من اليورو.

ويتوقع مجلس المستشارين الاقتصاديين التابع للحكومة الألمانية أن ينكمش الاقتصاد بمعدل أقل مما كان متوقعاً في البداية هذا العام، بفضل صيف قوي، ولكن الموجة الثانية من جائحة «كوفيد-19» تؤثر في توقعات النمو لعام 2021.

وفي إطار الجولة الجديدة من تدابير التخفيف من آثار «كوفيد-19» يمكن للشركات الحصول على ما يصل إلى 200 ألف يورو شهرياً لتغطية التكاليف الثابتة مثل الإيجار، في حين يمكن لأصحاب المشروعات الخاصة الحصول على ما يصل إلى خمسة آلاف يورو.

(رويترز)

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