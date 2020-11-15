شكرا لقرائتكم خبر عن أثرياء الصين يستدعون فرقاً متخصصة لإدارة خزائن الملابس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إقبال الأثرياء في الصين على شراء العلامات التجارية الشهيرة؛ بهدف إبراز الوضع الاجتماعي الراقي، خلق نوعاً جديداً من المشاريع الناشئة؛ تتمثل في استدعاء خبراء لإدارة خزانة الملابس الفاخرة الخارجة عن السيطرة.

وقد أدى النمو السريع للصين على مدى العقود الأربعة الماضية إلى زيادة في الإنفاق خصوصاً على العلامات التجارية الشهيرة؛ كدلالة على الوضع الاجتماعي المتميز والراقي؛ لذلك أصبح المستهلكون الصينيون يمثلون مصدر ثلث الإنفاق الإجمالي على العلامات التجارية الراقية في العالم، وفقاً لتقرير صادر عن «ماكينزي 2019 تشاينا لاكجوري ريبورت».

وفي ظل هذه الظاهرة، شهدت الصين تخصصاً جامعياً يعلم فن النظام، فقد تخرج آلاف الناس في معهد «ليوكونداو»؛ لتنظيم المنازل. وقالت مؤسسة المعهد بيان ليتشون: إن «هناك الآن أكثر من ثلاثة آلاف متخصص في هذه الصناعة الناشئة والتي توقعت محطة «سي سي تي في» الحكومية أن تصل قيمتها إلى 100 مليار يوان (14.9 مليار دولار) هذا العام؛ من حيث حجم التداول في السوق».

يبدو أن الوباء لم يضعف رغبة الأثرياء في الشراء، وهو ما أكّده الأربعاء «يوم العزّاب»، أكبر حدث سنوي للتجارة الإلكترونية في العالم؛ إذ أثار فورة تسوّق في الصين، ستدعم انتعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم. مما سيساهم في تطور مجال إدارة خزائن الملابس في الصين.