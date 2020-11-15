شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 22572 إصابة جديدة بـ«كورونا» و352 وفاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت روسيا، الأحد، 22572 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» ليرتفع الإجمالي فيها إلى مليون و925825.

كما سجلت السلطات 352 وفاة لها علاقة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 33186.

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