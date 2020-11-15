شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات ببلوغ نسبة امتثال أوبك+ لتخفيضات إنتاج النفط في أكتوبر 101% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم من المتوقع أن يبلغ امتثال مجموعة المنتجين في "أوبك+" لتخفيضات إنتاج النفط في أكتوبر 101%.

وستستعرض اللجنة الفنية المشتركة بأوبك+ تقييمات الامتثال في اجتماع يوم الاثنين، حسبما أوردت وكالة رويترز.

ومن المقرر أن ترفع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بينهم روسيا، في إطار مجموعة تعرف بأوبك+، الإنتاج مليوني برميل يومياً اعتبارا من يناير، لكنهم يدرسون تعديل الاتفاق لمزيد من دعم السوق.

وسيكون الاجتماع المقبل لأوبك+ في 30 نوفمبر والأول من ديسمبر، وذلك بعد اجتماع وزاري رفيع المستوى يوم الثلاثاء.

وقالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في وقت سابق إنها تتوقع نزول طلب النفط العالمي في 2020 بنحو 9.75 مليون برميل يوميا من توقعات سابقة بنزول 9.47 مليون برميل يوميا، مرجحا زيادة الطلب في 2021 بمقدار 6.25 مليون برميل يومياً من توقعات سابقة لزيادة 6.54 مليون برميل يومياً.

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة الماضية رغم انخفاض الدولار هامشياً، وعقب تلاشي تأثير لقاح "فايزر" المضاد لـ"كورونا"، لكن الخام يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية.

كانت شركة "فايزر" الأمريكية قد أعلنت تجاوز فاعلية لقاحها 90% في الحماية من كورونا، لكن الشكوك بدأت تتسرب للبعض بشأن إمكانية استخدامه تحت شروط معينة.