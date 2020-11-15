شكرا لقرائتكم خبر عن أصول الصندوق السيادي السعودي تتضاعف إلى 1.3 تريليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أن صندوق الاستثمارات العامة أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي.

وأضاف أن المملكة اسطاعت مضاعفة حجم صندوق الاستثمارات العامة من 560 مليار ريال الى ما يزيد عن 1.3 تريليون ريال تقريباً، وبخطى ثابتة نحو تحقيق هدف رؤية 2030 بأن تتجاوز أصول الصندوق 7 تريليون ريال، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح أنه منذ تأسيس الصندوق كان معدل العائد على الاستثمار لا يتجاوز 2% في أفضل الحالات.

وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة لا يحقق أقل من 7%. وهتاك استثمارات تجاوزت عوائدها 70%، وأخرى تجاوزت 140%، وهذا تغيير استثنائي يوفر للدولة مداخيل مستدامة لم تكن موجودة في السابق.

يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي كان يدرس في وقت سابق الاستثمار في الطرح العام الأولي لشركة التكنولوجيا المالية الصينية آنت جروب والذي تم تأجليه مؤخرا.

وقام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بشراء أسهم في بريتش تليكوم "British Telecom"، عبر السوق المفتوحة، في يونيو الماضي.

كذلك كان قد قام بشراء حصة بلغت 8.2% في شركة كارنيفال لرحلات السفن السياحية في أبريل الماضي وقفز حينها سهم الشركة المدرجة في نيويورك على إثر هذا 22%.