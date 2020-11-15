شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني (NBK) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 15-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 829 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية قد تضغط على السهم خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 790 فلس كمستوى أول في عملية جني ارباح، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 860 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 819.7 بينما مستوى المقاومة هو 838.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط