شكرا لقرائتكم خبر عن المال (ALMAL)ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 15-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 7٫30 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ انطلاق إشارة شراء، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة 8٫10 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 7 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7.10 بينما مستوى المقاومة هو 7٫6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد