شكرا لقرائتكم خبر عن م سلطان (SULTAN) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 15-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 96٫20 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 98 فلس في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، مما قد يضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم التالي عند 91 فلس كمستوى ال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 101 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 95.1 بينما مستوى المقاومة هو 97.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط