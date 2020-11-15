شكرا لقرائتكم خبر عن هيومن سوفت (HUMANSOFT) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 15-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 3166 فلس، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما نتوقع معه إمكانية ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 3000 فلس كمستوى الو ثم 2850 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3350 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 3,130 بينما مستوى المقاومة هو 3,230 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط