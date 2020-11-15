شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك (KFH) يواجه خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 15-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الخميس الماضي بدون اي تغيير مقارنة بإغلاق الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 680 فلس، ملامسا لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 640 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 700 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 670 بينما مستوى المقاومة هو 683 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط