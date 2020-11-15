شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك (KFH) يواجه خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 15-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الخميس الماضي بدون اي تغيير مقارنة بإغلاق الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 680 فلس، ملامسا لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 640 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 700 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 670 بينما مستوى المقاومة هو 683 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر بيتك (KFH) يواجه خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 15-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.