شكرا لقرائتكم خبر عن اسمنت (KCEM) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 15-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الخميس الماضي بدون تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 238 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 250 فلس، حيث يقابل الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” والذي نتوقع ان يساهم في دفع السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 225 فلس كمستوى أول ثم 210 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 250 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 233 بينما مستوى المقاومة هو 242 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط