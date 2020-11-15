شكرا لقرائتكم خبر عن المدن (ALMUDON) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 15-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الخميس الماضي في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 18٫30 فلس، في ظل استمرار تداول السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى 15 فلس كمستوى أول خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 20 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 17.3 بينما مستوى المقاومة هو 18.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط