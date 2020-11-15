بوبيان ب (BPCC) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 15-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات الخميس الماضي مرتفعا عند مستوى 564 فلس، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 550 فلس، والذي شكل نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 520 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 585 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 543 بينما مستوى المقاومة هو 553 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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