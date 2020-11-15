شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الكهرباء و الماء القطرية (QEWS) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 15-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 17٫84 ريال، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، كما تمكن السهم من تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 17٫60 ريال، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي والقوي عند 19 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 17٫40 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 17.41 وبين مستوى المقاومة هو 18.27 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد