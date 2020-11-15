شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (QGMD) يرتفع لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 15-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 2 ريال والذي اشرنا اليه في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 1٫848 ريال نهاية تداولات الخميس،ملامسا بذلك خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 1٫30 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫10 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.81 وبين مستوى المقاومة هو 1.91 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد