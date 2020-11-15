شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) ينخفض مرة أخرى -تحليل صباحي- 15-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر مرة أخرى ليغلق الخميس الماضي عند مستوى 6103 نقطة، لينزلق بذلك المؤشر اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام المؤشر لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 5900 نقطة كمستوى أول ثم 5650 نقطة كمستوى ثان،شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6250 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,006 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,146 نقطة
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