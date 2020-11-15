شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 15-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد المؤشر لأعلى لينهي تداولات الخميس الماضي مرتفعا عند مستوى 10212 نقطة، وهو أعلى مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، كما يلامس المؤشر حاليا مستوى الدعم 10100 نقطة، والذي نتوقع ان يضغط على المؤشر لأعلى لمستوى المقاومة 10500 نقطة كمستوى أول ثم 10700 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 10100 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,111 وبين مستوى المقاومة هو 10,314 نقطة