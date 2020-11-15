شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 15-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.17% بما يعادل -14.761 نقطة، وذلك في ظل تداولات المؤشر بنطاق قناة سعريه صاعدة على المدى القصير، وبضغط إيجابي متواصل تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية. لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 8,199.48، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 8,613.77 استعداداً لمهاجمته. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,199.48 ومستوى المقاومة 8,613.77. عدد أسهم الشركات الرابحة 88 عدد أسهم الشركات الخاسرة 100 عدد أسهم الشركات الثابتة 10 إجمالي عدد أسهم الشركات المتداولة 199

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