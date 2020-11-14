7 وزراء معنيين بمفاصل الاقتصاد يغردون حول حديث ولي العهد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نوه عدد من الوزراء بمضامين حديث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، عبر تغريدات على حساباتهم الرسمية في تويتر.

وفي جانب الاقتصاد تناول ولي العهد وبالأرقام إنجازات غير مسبوقة في تاريخ المملكة المعاصر، عبر مبادرات ضخمة شملت مختلف الجوانب الاقتصادية حققت فيها المملكة مراكز متقدمة بين أقوى الكيانات الاقتصادية بالعالم، في ظل رؤية 2030.

ماجد القصبي

وفيما يلي تغريدات 7 وزراء معنيين بمفاصل الاقتصاد في المملكة حول حديث ولي العهد.

تواصل فعال

«توجيه سـيدي ولي العهد لي ولزملائي الوزراء بعقد مؤتمر صحفي دوري لمناقشة مستجدات

أعمـال الحكومـة، يمثـل انطلاقـة حقيقيـة لتأسيس نهج جديد للتواصل الحكومي الفعال

بين المسؤول والمواطن، وبناء منصة موثوقة للأخبار والمعلومات، والإجابة على التسـاؤلات

التي تشكل هاجسـا للرأي العام».

ماجد القصبي - وزير التجارة وزير الإعلام المكلف

توفيق الربيعة

احترافية عالية

«حديث ولي العهد المدعوم بالأرقام حول ما تحقق من رؤية 2030 يؤكد أن مشاريع الرؤية تم تخطيطها وتنفيذها باحترافية عالية ساهمت في خلق مجتمع حيوي باقتصاد مزدهر في وطن طموح».

توفيق الربيعة - وزير الصحة

محمد الجدعان

مواجهة الصدمات

«رؤية المملكة 2030 تمثل مرحلة تحول رئيسة للاقتصاد السعودي وانطلاقة نحو المستقبل، حيث قامت الحكومة خلال السنوات الماضية بإصلاحات هيكلية واقتصادية ومالية، ومبادرات لتنويع القاعدة الاقتصادية، والتي أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود وقت الجائحة.

يحظى القطاع المالي بدعم كبير من قيادة المملكة، حيث يساهم في تعزيز ودعم الاقتصاد، والمرونة التي تتمتع بها السياسة المالية العامة نتيجة هذه الإصلاحات مكنت الحكومة من اتخاذ التدابير والإجراءات في مواجهة الصدمات الطارئة بمستوى عال من الكفاءة.

أدعوا الله أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده - حفظهما الله - وأن يوفقهما لخدمة الدين والوطن».

محمد الجدعان - وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف

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ماجد الحقيل

تجاوز المستهدف

«بعون من الله ثم بالدعم السخي والاهتمام الأبوي من سيدي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - تجاوزنا مستهدفات قطاع #الإسكان في رفع نسبة تملك المواطنين للمسكن ووصلنا إلى ما هو أبعد.

لنحقق بحمد الله قصة نجاح غير مسبوقة في القطاع السكني بدعم مباشر وإشراف حاضر من ولي العهد - حفظه الله - أوصلت نسبة التملك لـ60% متجاوزين بذلك مستهدفاتنا، وسنشهد معا بإذن الله وصولها لأكثر من 70% في 2030 لنكون من أعلى دول العالم في نسب التملك لمواطنيها».

ماجد الحقيل - وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف

عبدالرحمن الفضلي

حماية البيئة

«نؤكد حرصناعلى إنفاذ ما ورد في تصريح #سمو_ولي_العهد بشأن توجهات الدولة فيما يتعلق بالمبادرات الخاصة بالبيئة واستدامتها، بهدف رفع نسبة المحميات الطبيعية والغطاء النباتي وإنشاء قوة خاصة للأمن البيئي، إضافة إلى المبادرة التي ستقدم لحماية البيئة في العالم في إطار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين».

عبدالرحمن الفضلي - وزير البيئة والمياه والزراعة

عبدالله السواحة

ريادة عالمية

«بدعم وتمكين القيادة نخطو بقطاع التحول التقني والرقمي نحو الريادة عالميا. الإشادة بالتقدم الذي حققه القطاع في #تصريح_ولي_العهد - حفظه الله - تحفيز لمواصلة جهودنا في بناء #حاضر_مترابط_مستقبل_مبتكر لمملكتنا الحبيبة».

«إشادة سيدي ولي العهد وسام على صدري ومصدر فخر لكل زملائي وزميلاتي.

ولأبطال وبطلات التحول التقني والرقمي في الجهات الحكومية والقطاع الخاص وغير الربحي ولكل الرياديين والرياديات: هذه جهودكم... وبيض الله وجيهكم جميعا».

عبدالله السواحة - وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

أحمد الراجحي

رفع التوطين

«#تصريح_ولي_العهد يبرز نتائج العمل الدؤوب على أرض الواقع، وبدعم القيادة الرشيدة تحقق عدد من المستهدفات المتعلقة برؤية المملكة، ومستمرون بمشيئة الله في العمل لبلوغ مستهدفاتنا قبل 2030 ولرفع نسبة مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل وتحسين كفاءته، نحو تنمية وطنية مستدامة.

أحمد الراجحي - وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية