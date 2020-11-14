8 حالات يسمح فيها للعامل الوافد بالانتقال لصاحب عمل آخر دون شروط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى 8 حالات يسمح فيها للعامل الوافد بالانتقال إلى صاحب عمل آخر دون اشتراطات، حددت 5 شروط يجب أن تنطبق على العامل الوافد للاستفادة من خدمة التنقل الوظيفي ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، و4 شروط لاستفادة صاحب العمل من ذات الخدمة في المبادرة.

وأكدت الوزارة عدم وجود أي رسوم إضافية على خدمة التنقل الوظيفي، كما أن المبادرة لن تؤثر على إصدار التأشيرات لأصحاب الأعمال وستكون التأشيرات الصادرة وفق الآلية المعمول بها حاليا.

وأوضحت الوزارة من خلال دليل خدمات مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية أن من شروط أهلية العامل الوافد للاستفادة من التنقل الوظيفي أن يكون من ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يكون قد أكمل السنة الأولى لصاحب العمل الحالي من أول دخوله للمملكة، وأن يكون عقد العمل لديه موثقا.

وأفادت الوزارة بأن من شروط أهلية صاحب العمل الجديد لطلب نقل خدمات العامل الوافد أن تكون المنشأة مؤهلة للحصول على تأشيرات حسب الأنظمة، والالتزام بضوابط برنامج حماية الأجور.

وأشارت الوزارة إلى 8 حالات يسمح فيها للعامل الوافد بالانتقال إلى صاحب عمل آخر دون اشتراطات، من بينها عدم وجود عقد عمل موثق بين الطرفين، وعدم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية، وانتهاء رخصة عمل العامل الوافد أو إقامته، وتبليغ العامل الوافد عن حالة تستر تجاري لدى صاحب العمل، وثبوت حال اتجار بالأشخاص لدى صاحب العمل، ووجود خلاف عمالي بين العامل الوافد وصاحب العمل الحالي.

وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أخيرا، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.

وتضمنت المبادرة، التي تعد إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، ثلاث خدمات رئيسة هي: خدمة التنقل الوظيفي، تطوير آليات الخروج والعودة، الخروج النهائي. وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في 14 مارس 2021.

5 شروط لاستفادة العامل الوافد من التنقل الوظيفي:

1 أن يكون من ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل

2 أن يكمل السنة الأولى لصاحب العمل الحالي من أول دخوله للمملكة

3 أن يكون لديه عقد عمل موثق

4 وجوب عرض وظيفي يقدم عبر منصة «قوى» من قبل صاحب العمل الجديد

5 تقديم إشعار لصاحب العمل الحالي بطلب نقل الخدمة مع مراعاة مدة الإشعار

4 شروط لاستفادة صاحب العمل الجديد من نقل خدمات العامل الوافد:

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1- أن تكون المنشأة مؤهلة للحصول على تأشيرات حسب الأنظمة

2- الالتزام بضوابط برنامج حماية الأجور

3- الالتزام بضوابط برنامج توثيق ورقمنة العقود

4- الالتزام بضوابط برنامج التقييم الذاتي

8 حالات يسمح فيها للعامل الوافد بالانتقال دون شروط:

1- عدم وجود عقد عمل موثق مع مراعاة مهلة توثيق العقد، وهي 3 أشهر من دخول العامل

2-عدم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية

3- إذا تغيب صاحب العمل إما بسفر أو سجنه أو وفاته أو أي سبب آخر

4- إذا انتهت رخصة عمل العامل الوافد أو إقامته

5- في حال قيام العامل الوافد بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري بشرط ألا يكون مشاركا في التستر

6- عند ثبوت حال اتجار بالأشخاص

7- في حال وجود خلاف عمالي بين العامل الوافد وصاحب العمل الحالي ولم يلتزم صاحب العمل أو من يمثله بالحضور لجلستين من جلسات التقاضي في درجة قضائية واحدة بالرغم من تبليغه بمواعيد الجلسات أو عدم الحضور لجلستين في التسوية الودية

8- موافقة صاحب العمل الحالي على انتقال العامل الوافد