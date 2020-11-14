حكومة الانقاذ تدين عمليات النهب الممنهج لدول العدوان للثروة السمكية

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة
أدانت وزارة الثروة السمكية عمليات النهب الممنهج للثروة السمكية من قبل دول العدوان السعودي الإماراتي.
واستنكرت وزارة الثروة السمكية في بيان صادر عنها الجمعة، أعمال النهب والقرصنة التي تمارسها دول العدوان على الثروة السمكية في البحر العربي وأرخبيل سقطرى.
وأشارت إلى أن دول العدوان، أقدمت على منع الصيادين في أرخبيل سقطرى من الاصطياد والبحث عن مصدر رزقهم وعدم السماح لهم بمزاولة مهنة الاصطياد التي تعد المصدر الرئيسي لمعيشة السكان في الأرخبيل.
ولفت البيان إلى أن دول العدوان منعت بالتعاون مع المرتزقة الصيادين بأرخبيل سقطرى من الاصطياد بحجة مكافحة التهريب والإرهاب، في حين تعبث سفن الاصطياد السعودية الاماراتية والصهيو أمريكية بالثروة السمكية وتدمير البيوت البحرية على طول الشريط الساحلي في جزيرة سقطرى والبحر العربي.
ونددت وزارة الثروة السمكية بالتدمير الممنهج للثروة السمكية اليمنية من قبل دول العدوان .. مطالبة المجتمع الدولي العمل على إيقاف العبث والتدمير بالثروة السمكية.
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