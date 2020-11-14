شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "علي بابا" يتراجع خشية قيود على شركات التكنولوجيا في الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "علي بابا" خلال تعاملات يوم الجمعة في اعقاب الإعلان عن قيود مشددة على قطاع التكنولوجيا في الصين.



وأعلنت الحكومة الصينية حزمة من القيود على شركات التكنولوجيا في البلاد من أجل تقليل الممارسات الاحتكارية.



وكانت "علي بابا" قد كشفت في وقت سابق هذا الأسبوع بأنها سجلت مبيعات قياسية في حدث يعرف باسم "يوم العزاب" حيث تجاوزت المبيعات حاجز 74 مليار دولار.



لكن "علي بابا" وقعت تحت ضغوط شديدة في الأسواق لا سيما في بورصة نيويورك بعد قرار الحكومة الصينية بتعليق الاكتتاب العام لأسهم شركة "آنت جروب" التابعة لـ"علي بابا".



يأتي ذلك في ظل تصاعد القلق لدى السلطات التنظيمية الصينية حول ممارسات احتكارية تقوم بها بعد الشركات في القطاع التكنولوجي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "علي بابا" في بورصة نيويورك بنسبة 1.3% وأغلق جلسة الجمعة عند 260.8 دولار مسجلا خسائر أسبوعية بنسبة 13%، وبلغ أعلى سعر في الجلسة عند 265.4 دولار وأقل سعر عند 257.1 دولار.