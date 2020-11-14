شكرا لقرائتكم خبر عن "إس أند بي 500" يسجل مستوى قياسياً جديداً و"الداو جونز" يحقق مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الجمعة محققة مكاسب أسبوعية في الأغلب، وتلقت دعما من نتائج إعادة الفرز في أصوات الناخبين بولاية جورجيا.



وكشفت وكالة "إديسون" الإعلامية بأن المرشح الديمقراطي "جو بايدن" فاز بنحو 306 من أصوات المجمع الانتخابي في ولاية جورجيا بينما حصل منافسه الجمهوري "دونالد ترامب" على 232 من أصوات المجمع الانتخابي.



من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" على أن إدارته بذلت جهدا واسعا في مواجهة أزمة فيروس كورونا كما أن إعلان شركة "فايزر" عن لقاحها للوقاية من فيروس كورونا فاق كافة التوقعات.



وأضاف "ترامب" بأن الوقت فقط هو ما سيحدد من سيقود الدولة والبيت الأبيض خلال الأربع سنوات المقبلة.



وأظهرت بيانات اقتصادية حكومية أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي متجاوزا توقعات بارتفاعه بنسبة 0.2%.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "ويست تكساس" الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 2.4% أو ما يعادل 99 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 40.13 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 8%، وسجلت أعلى سعر عند 40.9 دولار وأقل سعر عند 40.1 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 1.7% أو ما يعادل 75 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 42.78 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 8.4%، وسجلت أعلى سعر عند 43.3 دولار وأقل سعر عند 42.6 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.4% (ما يعادل 399 نقطة) إلى 29480 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 4.1%، وبلغ أعلى مستوى عند 29559 نقطة وأقل مستوى عند 29203 نقاط.



وارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 1% (ما يعادل 120 نقطة) إلى 11829 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.5%، وبلغ أعلى مستوى عند 11849 نقطة وأقل مستوى عند 11715 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.4% (ما يعادل 48 نقطة) إلى 3585 نقطة، وهو أعلى إغلاق قياسي على الإطلاق، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 2.2%، وبلغ أعلى مستوى عند 3593 نقطة وأقل مستوى عند 3552 نقطة.