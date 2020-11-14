شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على ارتفاع بعد خفض التوقعات بشأن إنتاجية المحاصيل في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وخفض التوقعات بشأن عوائد وإنتاجية المحاصيل في الولايات المتحدة.



وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية هذا الأسبوع بأنها خفضت تقديراتها لعوائد محاصيل الصويا في موسم 2020-2021 إلى 50.7 بوشل لكل فدان دون التوقعات التي أطلقتها في وقت سابق.



ومن جانبه، أكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" على أن إدارته بذلت جهدا واسعا في مواجهة أزمة فيروس كورونا كما أن إعلان شركة "فايزر" عن لقاحها للوقاية من فيروس كورونا فاق كافة التوقعات.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.01 نقطة فيما سجل أقل سعر عند 92.7 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.2% إلى 11.48 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 11.57 دولار وأقل سعر عند 11.38 دولار.