شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تسجل خسائر أسبوعية بنسبة 3.5% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات يوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ورغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وكشفت وكالة "إديسون" الإعلامية بأن المرشح الديمقراطي "جو بايدن" فاز بنحو 306 من أصوات المجمع الانتخابي في ولاية جورجيا بينما حصل منافسه الجمهوري "دونالد ترامب" على 232 من أصوات المجمع الانتخابي.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.01 نقطة فيما سجل أقل سعر عند 92.7 نقطة.



وأظهرت بيانات اقتصادية حكومية أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي متجاوزا توقعات بارتفاعه بنسبة 0.2%.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.9% أو ما يعادل 47 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 24.775 دولار للأوقية، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 3.5%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 24.900 دولار في حين سجل أقل سعر عند 24.215 دولار.