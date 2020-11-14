شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الجنيه الإسترليني مع استمرار التفاؤل بشأن لقاحات "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة في ظل استمرار التفاؤل بشأن لقاحات فيروس كورونا، وذلك رغم عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية.



وكشفت وكالة "إديسون" الإعلامية بأن المرشح الديمقراطي "جو بايدن" فاز بنحو 306 من أصوات المجمع الانتخابي في ولاية جورجيا بينما حصل منافسه الجمهوري "دونالد ترامب" على 232 من أصوات المجمع الانتخابي.



هذا، وقد جاء ذلك بعد قرار بإعادة فرز الأصوات في ولاية جورجيا كما رفع "ترامب" دعوى قضائية لإعادة الفرز في ولاية بنسلفانيا.



كانت شركة "فايزر" الأمريكية قد أعلنت تجاوز فاعلية لقاحها 90% في الحماية من كورونا، لكن الشكوك بدأت تتسرب للبعض بشأن إمكانية استخدامه تحت شروط معينة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 21:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 1.3197، وسجلت العملة البريطانية أعلى سعر اليوم أمام نظيرتها الأمريكية عند 1.3197 في حين سجلت أقل سعر عند 1.3110.