شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعاً لكنه يسجل خسائر أسبوعية بأكثر من 3% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن النفيس سجل خسائر أسبوعية حادة متأثراً بأنباء لقاح "فايزر".



كانت شركة "فايزر" الأمريكية قد أعلنت تجاوز فاعلية لقاحها 90% في الحماية من كورونا، لكن الشكوك بدأت تتسرب للبعض بشأن إمكانية استخدامه تحت شروط معينة.



وأظهرت بيانات اقتصادية حكومية أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي متجاوزا توقعات بارتفاعه بنسبة 0.2%.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.01 نقطة فيما سجل أقل سعر عند 92.7 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.7% أو ما يعادل 12.90 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1886.2 دولار للأوقية، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 3.4%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 1895.8 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1872.1 دولار.