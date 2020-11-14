شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتراجع متجاهلاً بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة على الرغم من صدور بيانات اقتصادية أعلى من التوقعات.



ولم يتم إعلان النتيجة الحاسمة بعد في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لا سيما عقب الكشف عن قرارت بإعادة الفرز في بعض الولايات يدوياً.



وشكك الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" في نتائج الانتخابات الرئاسية بينما أعلنت وسائل إعلام محلية فوز منافسه الديمقراطي "جو بايدن" بولاية رئاسية لأربع سنوات.



ولم يعترف "ترامب" حتى اللحظة بهزيمته في الانتخابات، لكنه تقدم بدعوات قضائية وأكد اتهامات بحدوث عمليات تزوير في بعض الولايات خاصة بنسلفانيا.



من ناحية أخرى، كشفت بيانات اقتصادية حكومية أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي متجاوزا توقعات بارتفاعه بنسبة 0.2%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.01 نقطة فيما سجل أقل سعر عند 92.7 نقطة.