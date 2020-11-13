شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 13-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج اليورو مقابل الدولار على ثباته فوق مستوى 1.1805، مما يضيف مزيد من الدعم لفرص تحقيق مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة واستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 1.2011 كمحطة رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 1.1805 مهم لاستمرار التداولات الإيجابية.

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