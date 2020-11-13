شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض لكنه يتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة رغم انخفاض الدولار هامشياً، وعقب تلاشي تأثير لقاح "فايزر" المضاد لـ"كورونا"، لكن الخام يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية.



كانت شركة "فايزر" الأمريكية قد أعلنت تجاوز فاعلية لقاحها 90% في الحماية من كورونا، لكن الشكوك بدأت تتسرب للبعض بشأن إمكانية استخدامه تحت شروط معينة.



وكشفت إدارة معلومات الطاقة أمس في بيانات رسمية عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 4.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي مخالفة توقعات بانخفاض قدره مليوني برميل.

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وأعلنت شركة "بيكر هيوز" اليوم ارتفاع عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة بعشرة حفارات إلى 236 حفارا هذا الأسبوع.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام "ويست تكساس" الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 18:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.9 إلى 40.3 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 40.9 دولار وأقل سعر عند 40.1 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 1.4% إلى 42.9 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 43.3 دولار وأقل سعر عند 42.6 دولار.