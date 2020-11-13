شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع بدعم من أثر التحفيز النقدي من البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الاسترالي امام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط ضعف العملة الأمريكية فضلاً عن التفاؤل بشأن لقاحات فيروس "كورونا".



وتلقت العملة الأسترالية دعما من القرار الذي اتخذه البنك المركزي في الأسبوع الماضي بخفض معدل الفائدة إلى 0.10% من 0.25% ضمن جهود تستهد إعادة الاقتصاد لمسار التعافي من تداعيات الجائحة.



كما ساد التفاؤل الأسواق هذا الأسبوع عقب إعلان تجاوز فاعلية لقاح "فايزر" 90% في الحماية من كورونا، لكن الشكوك بدأت تتسرب للبعض بشأن إمكانية استخدامه تحت شروط معينة.

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وذكرت مصادر لوكالة "رويترز" أن هناك مشكلة تعتري لقاح "فايزر" وتكمن في طريقة الحفظ حيث لا يمكن الاحتفاظ بفاعلية وأمان هذا اللقاح إلى تحت درجة حرارة 70 تحت الصفر.



ومع ذلك، هناك أمل ينعقد على لقاحات أخرى تطورها شركتا "موديرنا" و"جونسون أند جونسون" وغيرهما.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.7271، وسجل أعلى سعر عند 0.7273 وأقل سعر عند 0.7221.