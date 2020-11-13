شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يواصل مكاسبه مدعوماً بالتفاؤل حيال نمو الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن التفاؤل بشأن نمو الطلب العالمي على المعدن الصناعي.



يأتي ذلك على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم إلى أكثر من 52 مليون حالة في حين توفي ما يزيد عن مليون و200 ألف شخص جراء المرض حتى الآن.



لكن الأسواق في تفاؤل بشأن تطوير العديد من اللقاحات للوقاية من الفيروس التاجي وطرحه للمستهلكين خلال الأشهر القليلة المقبلة.

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كانت شركة "فايزر" قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع أن نسبة فاعلية اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع شركة "بيونتك" الألمانية تزيد عن 90% في حماية المستخدمين من فيروس كورونا.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.01 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 1435 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 3.17 دولار للرطل، وسجلت أعلى سعر عند 3.17 دولار وأقل سعر عند 3.12 دولار.