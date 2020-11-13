شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية التعاملات عقب نتائج أعمال إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الجمعة في أعقاب صدور نتائج أعمال إيجابية جددت انتعاش أسهم شركات التكنولوجيا على وجه الخصوص.



كانت "والت ديزني" قد أعلنت أمس تسجيل خسائر فصلية في الربع الثالث لكن عدد مستخدمي خدمتها لبث المحتوى "ديزني بلس" ارتفع بشكل قوي خلال الربع السنوي الماضي.



ولا تزال الأسواق في ترقب لنتائج عمليات إعادة الفرز في بعض الولايات بعد إعلان "جورجيا" إعادة فرز الأصوات بشكل يدوي بسبب تقارب النتائج بين مرشحي الحزب الجمهوري "دونالد ترامب" والحزب الديمقراطي "جو بايدن".

Advertisements



يأتي ذلك مع استمرار أزمة فيروس كورونا وتسجيل الولايات المتحدة زيادة يومية قياسية من الإصابات بالمرض.



وكشفت بيانات اقتصادية حكومية أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي متجاوزا توقعات بارتفاعه بنسبة 0.2%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% (ما يعادل 250 نقطة) إلى 29333 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 75 نقطة) إلى 11784 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.8% (ما يعادل 28 نقطة) إلى 3565 نقطة.