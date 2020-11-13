شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة أفضل من التوقعات فى أكتوبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المنتجين لشهر تشرين الأول/أكتوبر مرتفعا بمقدار0.3% شهريا ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.2%، أقل من القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 0.4 %.

كما صدر مؤشر أسعار المنتجين فيما عد الغذاء والوقود لنفس الشهر مرتفعا بمقدار 0.1% ، أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.2%، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمقدار 0.4%.