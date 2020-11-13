شكرا لقرائتكم خبر عن النفط بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي استنادا على آمال لقاحات فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مبتعدة عن أعلى مستوى فى شهرين ، بفعل استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى الارتفاع المفاجئ فى المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة ، لكن الأسعار لا تزال بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، استنادا على آمال قرب توفر لقاحات قوية للوقاية من فيروس كورونا.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.8% إلى مستوي 40.18$ ، من مستوى الافتتاح عند 40.91$، وسجل أعلى مستوي عند 40.92$ ،وانخفض خام برنت قرابة 1.4% إلى مستوي 42.70$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 43.31$ ، وسجل أعلى مستوي عند 43.38$.

فقد الخام الأمريكي نسبة 1.2% عند تسوية الأمس ، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.0% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى شهرين.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، انخفضت الأسعار بعد التقارير الشهرية لمنظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية ،والتي تضمنت توقعات قاتمة للطلب العالمي.

فى بيانات رسمية أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 6 تشرين الثاني/نوفمبر، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بنحو 2 مليون برميل.

واصلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تسجيل مستويات قياسية جديدة فى الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وأوروبا ، فى ظل الانتشار الواسع للموجة الثانية للفيروس التاجي ، وهو ما دفع بعض الحكومات العالمية إلى تشديد قيود الإغلاق مرة أخرى ، وهو ما ينذر بتدمير أي بوادر لتعاف الطلب العالمي على النفط قد حدث بعد انتهاء الموجة الأولى.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري، فأسعار النفط لا تزال مرتفعة حتى الآن بأكثر من 8%، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

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قفزت أسعار النفط العالمية فى وقت سابق من تعاملات الأسبوع لأعلى مستوى فى شهرين ، بعد ظهور نتائج مبهرة للقاح شركة فايزر المرشح بقوة للوقاية من فيروس كوفيد-19 ،والذي تطوره عملاق صناعة الأدوية الأمريكي بالتعاون مع شركة بيونتيك الألمانية للتكنولوجيا الحيوية.

أظهرت البيانات الأخيرة لتجارب المرحلة الثالثة والنهائية للقاح إنه فعالا بنسبة تزيد عن 90% فى الوقاية من العدوى ،الأمر الذي عزز المعنويات بمعظم الأسواق ،والتي كانت مرتفعة بالفعل بعد فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

قال بنك جي بي مورجان فى مذكرة " إن اللقاح القابل للتطبيق يغير قواعد اللعبة بشكل لا لبس فيه بالنسبة لسوق النفط ،حيث من المتوقع أن يتحسن الطلب على الوقود مع تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا بعد استخدام اللقاح على نطاق واسع".

وفى نفس الإطار ، قال صندوق الثروة السيادي فى روسيا يوم الأربعاء إن لقاح "سبوتنك-في" الروسي فعال بنسبة 92% فى حماية الناس من الإصابة بفيروس كوفيد-19 وفقا لنتائج التجارب المؤقتة الأخيرة.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" يوم الأربعاء إن الطلب العالمي على النفط سينتعش بشكل أبطأ فى 2021 مما كان يعتقد فى السابق ، بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال المحللون فى مركز أبحاث ANZ إن توقعات الطلب على النفط الخام قد أصبحت قاتمة بسبب قيود الحظر الصحي الجديدة ،والتي قد تدفع السوق إلى تسجيل فائض خلال الربع الرابع من هذا العام.

خفضت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس توقعاتها للطلب العالمي على النفط لعام 2020 ، وقالت إنها لا تتوقع أن يؤدي احتمال ظهور لقاح لفيروس كورونا إلى زيادة الطلب بشكل كبير " حتى أطول فترة من العام المقبل".

وتتوقع الوكالة أن ينكمش الطلب العالمي بمقدار 8.8 مليون برميل يوميا هذا العام ، بالمقارنة مع توقعات الشهر السابق انكماش بمقدار 8.4 مليون برميل.