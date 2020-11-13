شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 13-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولاته الإيجابية بعد الارتكاز على المتوسط المتحرك 50، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير، تحفّزه إشارة التقاطع الإيجابي التي يقّدمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار زيارة مستوى 0.7413 كهدف رئيسي تالي، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 0.7210 لمواصلة الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7180 والمقاومة 0.7300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد