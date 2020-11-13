شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 13-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بإيجابية بعد التماسك فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% الذي يظهر بالصورة، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الإجمالي الصاعد، والذي يستهدف مستويات 45.25 ثم 46.50 كمحطات رئيسية تالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 42.10 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط على المدى اللحظي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.60 والمقاومة 45.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد