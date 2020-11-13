شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 13-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات إيجابية في محاولة للابتعاد عن دعم القناة اللحظية الصاعدة، تحفّزه إشارة التقاطع الإيجابي التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار مزيد من الارتفاع لاختراق مستوى 41.20 وفتح الطريق أمام الاندفاع نحو 43.75 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 40.05 والثبات بإغلاق يومي دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.00 والمقاومة 42.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد