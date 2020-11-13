شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 13-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الذهب أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب حول 1880.00، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 1860.90، مع التذكير بأن أهدافنا الإيجابية الرئيسية تبدأ عند 1901.80 ثم 1934.86.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1855.00 والمقاومة 1900.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد