شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 13-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بإيجابية ليختبر المقاومة المحورية 1.3175، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 1.3000 بشكل رئيسي، مع الانتباه إلى أن اختراق المقاومة المذكورة سيقود السعر لتحقيق مكاسب جديدة تبدأ عند 1.3300 وتمتد إلى 1.3482.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3000 والمقاومة 1.3200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط